Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
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Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin mutfağında açık unutulan vantilatör yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin mutfağında açık unutulan vantilatör yangına sebep oldu. Çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenerek ambulansta tedavi edildi.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Tepecik Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın giriş katında, mutfak kısmında açık unutulan vantilatör, yangına sebep oldu. Yangının perdeye de sıçramasıyla birlikte alevler bütün mutfağı sardı. Evden çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın esnasında içeride bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi ise, ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın, diğer odalara sirayet etmeden söndürüldü. Yangın sonrası evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi
Açık unutulan vantilatör mutfağı yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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