Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Son Dakika: YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi'nden kayıt ve başvuru sürecine ilişkin açıklama geldi. Peki, Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021? AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Son Dakika: Herhangi bir ön lisans ya da lisans programından mezun olup bir üniversite daha okumak isteyen adaylar AÖF ikinci üniversite kayıt tarihleri araştırıyor. Anadolu Üniversitesi 2021 yılı AÖF sınavsız ikinci üniversite kayıtları ile ilgili tarihleri paylaştı. Açık Öğretim Fakültesi 2021 kayıtları ne zaman? Peki, Açık öğretim üniversite kayıtları ne zaman başlıyor 2021? AÖF kayıt yenileme ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÇIK ÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2021?

Üniversitenin yayımladığı akademik takvimde yeni dönem için ikinci üniversite başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ağustos 2021 - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında, https://aoskayit.anadolu.edu.tr kayıt adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısından e-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra ikinci üniversite kayıt işlemini yapabilecekler. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere;

Lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına,

Ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvurarak kayıt yaptırabilir.

2021 AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

08 Ekim 2021 Cuma günü saat 17:00'da sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr

08 Ekim 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.