Açık öğretim lisesi diploması nasıl alınır? Liseden kaç kredi ile mezun olunuyor? AÖL diploma sorgulama sayfası Açık öğretim lisesine kayıtlı öğrencilerin 2. dönem sınav sonuçları bugün açıklandı. Merakla beklenen sonuçlara nasıl ulaşılır? AÖL sınav sonucu diploma nereden sorgulanır?

Merakla beklenen AÖL sınav sonuçları gecikme ile açıklandı. 17 Ağustos tarihinde açıklanması beklenen sınav sonuçlarının gecikmesi adaylarda telaşa sebep oldu. Peki, AÖL sınav sonucunda kaç kredi ile mezun olunabilir? LİSEDEN KAÇ KREDİ İLE KAÇ KREDİ İLE MEZUN OLUNUYOR? Açık Öğretim Lisesinden mezun olabilmek için en az 192 kredi alınması gerekir. Açık Öğretim Lisesine; kayıtlı öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler. MEB'DEN AÇIKLAMA MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi; "Zorunlu eğitim çağı dışına çıkmış ve eğitimlerini çeşitli nedenlerle tamamlayamamış vatandaşlarımıza yönelik açık öğretim hizmetleri, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı açık öğretim okulları aracılığıyla yürütmektedir. AÇIK LİSE DİPLOMA NEREDEN SORGULANIR? Açık Öğretim Lisesi diploma sorgulama işlemleri e devlet sistemi üzerinden gerçekleşiyor. E devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile "Açık Öğretim Liseleri Mezuniyet Belgesi Sorgulama" ekranı üzerinden açık lise diploma bilgileri görüntüleniyor. AÇIK LİSE DİPLOMA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!