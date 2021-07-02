Açık Ögretim Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman? AÖL 3. Dönem Sınavları ne zaman? AÖL ne zaman?

Tam kapanma sürecine denk gelen Açık Öğretim Lise kayıt yenileme işlemleri sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu ise Açık Öğretim Lise (AÖL) sınavlarının ne zaman yapılacağı oldu. Açık Ögretim Lise sınavları ne zaman? AÖL ne zaman? AÖL 3. Dönem Sınavları ne zaman?

Daha önce 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılması planlanan açık lise kayıt yenileme işlemleri, ülkemizdeki koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla birlikte Açık Öğretim Lise kayıt yenileme işlemlerinin, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihlerine ertelenmiş ve bu tarihte yapılmıştı. Kayıt işlemlerinin yapılmasının ardından internette en çok araştırılan konu ise sınavların yapılacağı tarih oldu. Açık Ögretim Lise 3. Dönem Sınavları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÇIK ÖGRETİM LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının, 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30' dan ile 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59arasında online olarak yapılacağı duyurulmuştur.

AÇIK ÖĞRETİM ONLİNE SINAV VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

AÇIK ÖĞRETİM ONLİNE SINAV KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN!

MEB AÇIK ÖĞRETİM DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN!

AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur. Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır. Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır. Öğrenciler her dönem ortak ve seçmeli derslerden en fazla toplam 35 kredilik ders alabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir. Bu öğrenciler bir dönemde maksimum 35 kredilik ya da daha az ders seçebilir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.

Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenciher sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.

Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri eğitimlerine devam ederken KPSS sınavlarına girebilmektedir.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARINDA

Öğrenciler Sınava Giriş Belgelerini "www.aol.meb.gov.tr adresinden Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısını alarak sınava girmelidir.

Sınav Giriş Belgesi fotoğrafsız ise, irtibat bürolarınca öğrencinin fotoğrafı sisteme eklenerek, fotoğraflı giriş belgesinin alınması gerekmektedir.

Öğrencilerin adreslerine herhangi bir sınav evrakı gönderilmemektedir.

Sınav Giriş Belgesindeki tüm bilgiler öğrenciler tarafından dikkatlice okunmalıdır.

Öğrencilerin Sınav Giriş Belgenizde belirtilen okul ve salonda sınava girmesi gerekmektedir.

Sınav Günü öğrenciler Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, pasaport veya ehliyet belgelerinden birini

Sistem üzerinden alınan fotoğraflı Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak zorundadır.

Öğrencilerinher türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık ve benzeri cihazları ile sınava girmeleri yasaktır.