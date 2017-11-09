Açık lise AÖL sınav tarihleri! Açıköğretim lise AÖL giriş aol.meb.gov.tr ekranı

Açıköğretim lise AÖL sınav tarihleri açıklandı. AÖL giriş ekranı haberimiz içerisinde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Örgün eğitim almaya imkanı olmayan veya tercih etmeyen adaylar bu liselerde eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Açıköğretim lise sınavları 2017 yılında 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günleri yapılacak. AÖL Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. AÖL giriş ekranına ve merak ettiğiniz birçok bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Açıköğretim lise AÖL sınav tarihleri açıklandı. AÖL giriş ekranı haberimiz içerisinde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Örgün eğitim almaya imkanı olmayan veya tercih etmeyen adaylar bu liselerde eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Açıköğretim lise sınavları 2017 yılında 9 Aralık Cumartesi ve 10 Aralık Pazar günleri yapılacak. AÖL Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır. AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Açık lise eğitimi gören öğrenciler sınava Giriş Belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi maol.meb.gov.tr adresi üzerinden çıkarabileceklerdir. AÖL giriş ekranına ve merak ettiğiniz birçok bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi resmi internet sitesi üzerinden birinci dönem sonu sınavının yapılacağı tarih açıklandı. İlk sınav 9 Aralık cumartesi ve 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

AÇIK LİSE 2017-2018 SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Açık lise 2017-2018 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Yapılan resmi açıklamada yakın bir zamanda yayınlanacağı vatandaşlara duyuruldu. Geçen yılın sınav takvimine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.