Açık hava sinema geceleri Seyitgazi ile başladı
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Açık hava sinema geceleri Seyitgazi ile başladı

Açık hava sinema geceleri Seyitgazi ile başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde başlattığı ve gelenekselleştirdiği açık hava sinema geceleri Seyitgazi ilçesi ve Kırka Mahallesindeki gösterimlerle başladı.

Bu yıl düzenlenen açık hava sinema günleri ile sinema salonlarının bulunmadığı kırsal 12 ilçede, 4 hafta boyunca salı, çarşamba ve perşembe günü açık hava sinema keyfi yaşanacak. Seyitgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanı ve Kırka Mahallesi belediye hizmet binası yanındaki gösterimlerle başlayan etkinlik ilçe vatandaşlarından tam not aldı. Pandemi sebebiyle uzun zamandır sinema keyfini yaşayamadıklarını belirten Seyitgazi ilçesi sakinleri, açık havada film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Vatandaşlar ile "Bizim İçin Şampiyon" filmini izleyen Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, "Pandemi nedeniyle ara verilen açık hava sinema etkinliklerinin tekrar başlamasından mutluluk duyduk. Kültür-Sanat etkinlikleri ile de vatandaşlarımızın yanında olan Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Seyitgazi ilçesi ve Kırka Mahallesi'nde başlayan açık hava sinema geceleri, 28 Temmuz Çarşamba günü İnönü ilçesi Cumhuriyet Meydanı, 29 Temmuz Perşembe günü Günyüzü Kaymakamlığı karşısında yapılacak gösterimle devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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