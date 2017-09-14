Açık Hava Sinema Etkinlikleri Başladı

Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İrem Elbeyli ve sinemaseverler katıldı.

Açık hava sinema etkinliğinde, gelen misafirlere gazoz ve simit ikramları yapılarak yazlık sinemanın nostaljik dokusu yeniden canlandırılmaya çalışıldı.

Etkinliğin ilk gününde, başrolde Tolga Çevik'in yer aldığı farklı bir yerli yapım olan "Sen Benim Her Şeyimsin" filmi duygu dolu sahneleri ile seyirciyle buluştu.

Farklı senaryosu ile yerli filmler arasında öne çıkan filmin yönetmenliğini Tolga Örnek'in yaptığı; Tolga Çevik, Melis Birkan ve Cengiz Bozkurt'un oyunculuklarıyla eşlik ettiği seyirciyi etkileyecek bir hikayeye sahip olan filmde; Tolga Çevik korkularını yenmeye çalışan Sedat karakterini canlandırıyor. Küçük yaşta öksüz kalmış olan Sedat'ın hayatı günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar'ın kucağında bir bebekle ortaya çıkması ile değişiyor.

Ücretsiz gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliği 14 Eylül Perşembe günü (bugün) saat 20.00'da Düztepe Şehitşahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılacak.