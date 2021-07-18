Açık hava santranç festivali
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Açık hava santranç festivali

Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal - Haberler | Güncel

Yüzlerce Londralı Pazar günü kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda bugüne kadar şehirde düzenlenmiş en büyük açık hava satranç festivali için toplandı.

Yüzlerce Londralı Pazar günü kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda bugüne kadar şehirde düzenlenmiş en büyük açık hava satranç festivali için toplandı. Okularda ve TopluIuklarda Satranç adlı yardım kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik, dev satranç tahtaları ve insan boyutundaki taşlarla renkli görüntüler yarattı. Festival kapsamında bir de turnuva düzenlendi.

Açık hava santranç festivali
Açık hava santranç festivali
Açık hava santranç festivali
Açık hava santranç festivali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal

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