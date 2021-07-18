Açık hava santranç festivali

Yüzlerce Londralı Pazar günü kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda bugüne kadar şehirde düzenlenmiş en büyük açık hava satranç festivali için toplandı.

Yüzlerce Londralı Pazar günü kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda bugüne kadar şehirde düzenlenmiş en büyük açık hava satranç festivali için toplandı. Okularda ve TopluIuklarda Satranç adlı yardım kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlik, dev satranç tahtaları ve insan boyutundaki taşlarla renkli görüntüler yarattı. Festival kapsamında bir de turnuva düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Gürhan Kartal