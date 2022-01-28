Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı - Haberler
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

AA, Kemal Karadağ - Güncel
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Açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izin süreleri 2 ay uzatıldı

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İnfaz, Ocak, Güncel, Haber

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