Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

Teslim olarak hangi açık cezaevine gönderileceği başsavcılık veya bakanlıkça tespit edilen hükümlüye 10 gün süre verilerek belirtilen kuruma teslim olması hususunda ihtarat yapılır. Açık cezaevi nedir? Açık cezaevi uzatıldı mı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önlemler ve aşılar devam ediyor. Artan vaka sayısı ile birlikte açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada: ''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

5275 Sayılı kanuna göre açık cezaevi; hükümlülerin iyileştirilmelerinde, çalıştırılmalarına ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.