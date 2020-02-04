Acıgöl'ün nüfusu 86 kişi arttı
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Acıgöl'ün nüfusu 86 kişi arttı

TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre Acıgöl ilçesinin 2019 nüfusu 86 kişi arttı.

04.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:32
Acıgöl'ün nüfusu 86 kişi arttı

TÜİK Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan nüfusa göre ilçesinin 2019 nüfusu 86 kişi arttı.


TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'in Acıgöl ilçesinin nüfusu açıklandı. Açıklanan nüfus sayısına göre Acıgöl ilçe nüfusu geçen yıla göre 86 kişi artış göstererek 5 bin 934 olarak açıklandı.


Acıgöl'ün 2018 nüfusu 5 bin 848 olarak açıklanmıştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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