Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, bugünlerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

17.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:21

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında kalan Acıgöl, bugünlerde binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehrin hafızasını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Dazkırı ve Başmakçı ilçe sınırları arasında yer alan Acıgöl'de fotoğraf ve video arşiv çalışması yapıldı.

Yapılan çalışma neticesinde elde edilen fotoğraf ve görseller, Tanıtım Bürosunun yönettiği "Visit Afyon" sosyal medya hesaplarından paylaşılarak, şehrin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu adına flamingoları görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, şu anda gölde binlerce flamingonun olduğunu söyledi.

Her yıl göle geldiğini ancak ilk kez bu kadar kalabalık bir flamingo sürüsüyle karşılaştığını aktaran Selek, şunları kaydetti:

"Acıgöl bilindiği üzere göçmen kuşların konaklama alanlarından bir tanesi. Tele makinamızla görüntülemek istedik. Kuşların çok uzakta olduğunu fark ederek drone kameramızla onları görüntülemeye çalıştık. Flamingolar drone kamerayı görünce kaos oluşturdu. Biz izlerken çok hoşumuza gitti. Şu anda gölde binlerce kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kalabalıktı. Geçen sene de geldim ancak bu kadar kalabalık görmemiştim. Yamaçlara çıkıldığında, tele objektifle görüntülendiği zaman göl, manzarasını ortaya koyuyor."

Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü Haber
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Babasının katlettiği 20 yaşındaki genç kız ölümünü görmüş: Bir baba düşünün, gözünü kırpmadan kızını öldürüyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 700 liraya geriledi
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Çinli uzmanlar uyardı: Klozet kapağı açıkken sifon çekmek koronavirüs bulaştırabilir
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
70 yaşındaki vatandaş, tartıştığı yengesini baltayla başından yaraladı
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
19 yaşındaki genç, kendisini eve almayan halasını başından vurdu
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Kars ve Bayburt'ta etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Ardahan'da etkili olan dolu yağışı, her yeri beyaza bürüdü
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Galatasaray, Muslera'nın yerine Volkan Babacan ya da Sinan Bolat'ı transfer edecek
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucunun davasında sanıklar birbirine girdi
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Donald Trump Halife Hafter Abdülhamit Gül Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Emre Kınay Oğulcan Engin
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Ankara Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Acıgöl'de yaşayan binlerce flamingo izleyenleri büyüledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 18:21:51. #1.15#
title