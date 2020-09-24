Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?

24.09.2020 09:06 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:09
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?

Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet Şahin, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne atandı. Peki, Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir?

PROF. DR. AHMET ŞAHİN KİMDİR?

1979 yılında İstanbul Galatasaray Lisesi'nden, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Üroloji Anabilim Dalı'ndaki uzmanlık eğitimini 1991'de tamamlayarak 1995'te doçent, 2002'de profesör olan Şahin; 1996-1997'de bir yıl süreyle ABD'de Long Island Jewish Hospital Üroloji Kliniği'nde çalıştı. 2000-2008 yılları arasında Hacettepe Erişkin Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı ve Başhekimlik görevlerini yürüttü. 2008 yılında Acıbadem Sağlık Grubu'na katılan Ahmet Şahin, 2008-2012 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Direktörü olarak çalıştı. Şahin; Mayıs 2012 itibariyle Acıbadem Sağlık Grubu Tıbbi Yürütme Kurulu Başkanı, Ağustos 2012 itibariyle de Acıbadem Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyor.

PROF. DR. AHMET ŞAHİN EĞİTİMİ NEDİR?

Doktora Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, 1991

Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1985

Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1983

Lise Galatasaray Lisesi, 1979

İlgili Haberler

Ahmet Uysal kimdir? Ahmet Uysal kaç yaşında, nereli? Ahmet Uysal hayatı ve biyografisi!
Ahmet Uysal kimdir? Ahmet Uysal kaç yaşında, nereli? Ahmet Uysal hayatı ve biyografisi!
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Nihat Şındak makaleleri, ödülleri
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Nihat Şındak makaleleri, ödülleri
Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç ne mezunudur?
Yekta Saraç kimdir? Yekta Saraç ne mezunudur?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Muharrem İnce Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İlker Kaleli Nebahat Çehre İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Arda Turan Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şahin kimdir? Prof. Dr. Ahmet Şahin eğitimi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 09:09:32. #1.14#
title