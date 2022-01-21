Acı içindeki inleme seslerine koşan adam, karı elleriyle kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acı içindeki inleme seslerine koşan adam, karı elleriyle kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Türkiye genelinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte yabani hayat da zorlaşmaya başladı. Karın altından gelen inleme seslerine doğru giden bir vatandaş ise donmak üzere olan tilkiyi kurtardı.

Türkiye genelinde soğuk hava şartları etkisini artırdı. Başta doğu illerimiz olmak üzere birçok ilimiz de beyaza büründü. Ancak doğu illerimizde yabani hayat, aşırı soğuk nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.

KARDAN GELEN İNLEME SESLERİNE KOŞTU

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, karın altındaki inleme seslerine doğru giden adam, karı kaldırdıktan sonra donmak üzere olan bir tilki ile karşılaştı.

TİLKİYİ YANINA ALDI

Videodaki vatandaş, acı çektiği görülen tilkinin donmasına ramak kala tilkiyi hemen eline kalarak aracına doğru koşmaya başladı. Yardımsever vatandaş, tilkiyi iyileştireceğini de sözlerine ekleyerek, videoyu izleyenlerin için rahatlattı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Sosyal Medya, Kar Yağışı, Tilki Kurt, Tiktok, Yaşam, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title