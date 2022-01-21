Acı içindeki inleme seslerine koşan adam, karı elleriyle kazınca donmak üzere olan tilkiyi buldu

Türkiye genelinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte yabani hayat da zorlaşmaya başladı. Karın altından gelen inleme seslerine doğru giden bir vatandaş ise donmak üzere olan tilkiyi kurtardı.

Türkiye genelinde soğuk hava şartları etkisini artırdı. Başta doğu illerimiz olmak üzere birçok ilimiz de beyaza büründü. Ancak doğu illerimizde yabani hayat, aşırı soğuk nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi.

KARDAN GELEN İNLEME SESLERİNE KOŞTU

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, karın altındaki inleme seslerine doğru giden adam, karı kaldırdıktan sonra donmak üzere olan bir tilki ile karşılaştı.

TİLKİYİ YANINA ALDI

Videodaki vatandaş, acı çektiği görülen tilkinin donmasına ramak kala tilkiyi hemen eline kalarak aracına doğru koşmaya başladı. Yardımsever vatandaş, tilkiyi iyileştireceğini de sözlerine ekleyerek, videoyu izleyenlerin için rahatlattı.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri