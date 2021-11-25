Acı haberi duyurdu! Hayatını kaybetti

Çetin Altay, annesi Sadiye Altay'ın vefatıyla yıkıldı. Acısını sosyal medya hesabından duyuran Altay, 'hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem' mesajını yazdı.

"KIYMETİNİ BİLEMEMİŞİM"

Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Çok üzgünüm Annem… Bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı… Çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çokta bu dokundu bana! Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden…

"SENİ BİLEREK HİÇ ÜZMEDİM"

Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi… Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin… Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı annem ama şimdilik... Seni çok seviyorum. Annem gerçekten çok canım yandı" sözleriyle annesine veda etti.