Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı
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Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı

10.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:22

Bursa'da aynı evi ikinci kez giren hırsızlık şüphelisi bir kişi ev sahibine yakalanınca başına gelmeyen kalmadı. Acemi hırsızın yakalanıp ev sahibinden dayak yediği o anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Oturduğu apartmandan sesler geldiğini duyan B.Y., koridora çıktı. O sırada koridordaki bir kişinin komşularının kapısının önündeki eşyaları karıştırdığını fark eden B.Y., şüpheliye ne aradığını sordu.

EKİPLER GELENE KADAR KAÇMASINA İZİN VERMEDİ

Aldığı cevaplardan şüphelenen B.Y., koridorda gördüğü kişiyi darp etmeye başladı. O sırada polisi de arayan B.Y., ekipler gelene kadar şüphelinin kaçmasına izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şüphelinin F.A. olduğunu belirledi. Ekipler F.A.'yı gözaltına alırken zanlının zor anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİ DARP ETTİ

Ortabağlar Mahallesi'nde yaşanan bir diğer olayda ise sabah saatlerinde depo olarak kullanılan ikametinden iki kişinin çıktığını görünce kovalamaya başlayan ev sahibi, evi kontrol ettiğinde 15 bin lira değerinde eşyasının zarar gördüğünü tespit etti. Aynı hırsızlardan birinin gece yine geldiğini fark eden ev sahibi bu sefer şüpheliyi evin balkonunda çalmaya çalıştığı eşyalarla birlikte yakaladı. Sonrasında da polisi arayarak ihbarda bulundu. Bu sırada sokağa çıkan mahalle sakinleri hırsızı darp etmeye başladı. Meydan dayağı atılan hırsızlık şüphelisinin zor anları kameralara yansıdı.

Acemi hırsızlar ev sahiplerine yakalanınca dayaktan kurtulamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
GEÇTİĞİMİZ YIL FETHİYE''DE KALDIĞIMIZ APARTTA : YAZLIKÇI
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AHMET: iki tane de benim için vuraydın şöyle sağlamından benimde bisikletimi çaldılar apartman girişinden yakalasam ben de dersini vereceğim
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500
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