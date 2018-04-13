Acemi Erlerin Yemin Töreni

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 1998/1 tertip ve 370. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.

Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 783 asker ant içti.

Ant içme esnasında töreni izleyen bazen asker yakınlarının ağladıkları görüldü.

Jandarma er Fatih Arslan, yaş kütüğüne plaket çakarken Jandarma er Burak Kaya da, şiir okudu.

Aydın 1. Jandarma Eğitim Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Ali İhsan Ergül, askerliğe kabul edilen erleri kutladı.

Askerlere seslenen Ergül, "Gerektiğinde vatan için canınızı vereceğinize inancım tamdır. Sizler için vatan hizmeti şimdi başlamıştır. Taşıdığınız üniformanın Türk milletinin şere fi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşelerinde bile onurla karşılanacağını unutmayınız." dedi.

Konuşmanın ardından çeşitli branşlarda dereceye giren askerlere ödül verildi.

Resmi geçit törenin ardından askerler, aileleriyle buluştu.

Törene, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile Aydın Jandarma Filo Komutanı Pilot Albay Arif Hakerler katıldı.