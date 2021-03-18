Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi
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Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

18.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

Yozgat'ın Çandır İlçesinde askerlik hizmetini yapan 61 acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat'ın Çandır İlçesinde askerlik hizmetini yapan 61 acemi askerler için yemin töreni düzenlendi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada "Askerlik hizmetini yapmak üzere 2001/1 dönem 61 acemi yükümlünün Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında 3 haftalık temel eğitimlerini başarıyla tamamlamasına müteakip 17 Mart 2021 günü yemin töreni icra edilmiştir" denildi. - YOZGAT

Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi
Acemi askerlere yemin töreni düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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