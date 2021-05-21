Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman!

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman! Acemi Anneler saat kaçta?

Başrollerinde Begüm Topçu, Merve Uçer, Melis Yıldıran ve Yağmur Öztürk'ün yer aldığı Acemi Anneler ne zaman, saat kaçta? Acemi Anneler oyuncuları kimler? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler fragman!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Jasmin ile ilgili tüm gerçekleri öğrenen Orhan onu Kanada'ya annesinin yanına göndermiştir. Cenk ve Tarık ise anneleri olmadan bir bayram geçirecekleri için çok üzgündürler. Bunu duyan Orhan, Dürdane'yi huzur evinden çıkarmak için harekete geçer. Dürdane ise haksız yere kalbini kırdığı Hayat ile konuşmayı istemektedir. Orhan'ın halletmesi gereken bir başka mesele ise Kainat'ın kırgın olduğu oğlu Süleyman'ı bulmaktır. Orhan Süleyman'ı ikna edebilirse Kainat'ın şirketini kaybetmesini engelleyebileceklerdir. Ankara'ya gelen Osman ise Sultan'ı eve götürme kararı alarak Kemal'in kapısına dikilir.

ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?

TRT ekranlarında yayınlanan ve adı Acemi Anneler olan günlük dizinin saati ve ismi değişti. Yeni adı ile Anneler saat 17:00'da.

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