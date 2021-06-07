Acemi Anneler canlı izle! TRT 7 Haziran Pazartesi Acemi Anneler canlı yayın izle!

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Acemi Anneler 161. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler yeni bölüm izle! Acemi Anneler 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 160. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Acemi Anneler canlı izle! TRT 7 Haziran Pazartesi Acemi Anneler canlı yayın izle!

ACEMİ ANNELER 161. BÖLÜM FRAGMANI

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda ve bebeği kritik bir operasyondan geçer ve operasyon başarıyla sonuçlanır. Orhan Sevda'nın ameliyatını yapan hocayı Cenk'in bulup ikna ettiğini öğrenir. Bu vesile ile Orhan Cenk'le barışır ve Hayat'la Cenk'in evliliğine rıza gösterir. Aysun Beyza ve Murat'ın her şeyi öğrendiğini anlayınca Ecrin'i alıp kaçmaya yeltenir. Ama buna fırsat bulamadan Beyza ile yüzleşmek zorunda kalır. Beyza ve Aysun arasında yaşanan tartışma kötü sonuçlanacaktır. Aysun aleyhine olan bir gelişmede butikteki kamera görüntülerini İhsan'ın açığa çıkarmasıdır. Seda ise boşanma davasını açanın kendisi olduğu ve Sultan'ın suçu olmadığını anlatmak için Osman'la görüşmek ister. Ama Osman'ın kaldığı otelde onu bir kadınla görür. Sultan da otele gelmiştir. Sultan şahit oldukları karşısında yıkılır.

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