Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler 124. bölüm fragmanı izle!

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TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler son bölüm izle! Acemi Anneler 124. bölüm fragmanı izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızı Ecrin'i geri almak isteyen Aysun, Beyza'nın geçmişte psikolojik tedavi gördüğünü öğrenir. Kazadan sonra Beyza'nın kaygılarının arttığını da duyan Aysun kurduğu oyunlarla Beyza'yı moral olarak yıkmayı hedeflerken bir yandan da Beyza'nın güvenini kazanmanın yollarını yaratır. Jasmin, Hayat'la yüzleşmesinin ardından butikten çıkarken kendini arabanın önüne atar. Böylece Hayat'ın kendini suçlu hissetmesini sağlayan Jasmin, ondan ayrılmaya kararlı olan Cenk'e karşı yeni bir koz elde etmiş olur. Geleneksel ve yöresel yollardan Ömer'in kalbini fethetmeyi planlayan Tijen, Sultan'ı da yanına alarak evin yardımcısı Nedret dönene kadar, onun yerine çalışmaya kalkar.

ACEMİ ANNELER 124. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!