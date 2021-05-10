Acemi Anneler canlı izle! Acemi Anneler 146. bölüm fragmanı!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dürdane oğullarına kızgınlığı ve kimsenin yüzüne bakacak hali kalmadığı düşüncesiyle huzur evine yerleşmeye giderken kaza geçirir. Orhan kazayı görüp müdahale eder. Anneliğini sorgulayan Dürdane, kırdığı kalpler onu affedene kadar huzur evinde kalmaya kararlıdır ve oğullarının eve dön çağrısını reddeder. Doğum tatbikatı yapan Nil ve Kemal sahiden de doğum yapmak üzere olan çaresiz bir kadınla karşılaşınca ona yardım ederek bir hayra vesile olup tatbikatı gerçekleştirmiş olurlar. Seda'nın abisi Sedat'ın ise Seda'ya bir sürprizi vardır. Gülsüm'ün iki çocuğunu alarak kocasından kaçıp Beyzalar'ın evine sığınması aileyi birbirine kenetlemeye aracı olur. Sinir krizi geçiren Kainat'a ise geçmişten bir anıyı hatırlamak ağır gelmiştir.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM İZLE

ACEMİ ANNELER 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hafta içi her gün TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.