Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?

TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?