Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?
TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?
TRT ekranlarında yayınlanan, yeni adıyla Anneler dizisi bugün 165. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Acemi Anneler final mi olacak? Acemi Anneler bitiyor mu? Acemi Anneler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Acemi Anneler bugün var mı? Acemi Anneler neden yok?
ACEMİ ANNELER BUGÜN VARMI?
Hafta içi TRT ekranlarında yayınlanan Acemi Anneler, final kararı aldı. 165. bölümü ile ekrana gelen Acemi Anneler bugün yayınlanmayacak.
ACEMİ ANNELER SAAT KAÇTA?
Acemi Anneler hafta içi her gün, saat 17:00'da yayınlanmaktadır. Acemi Anneler, 11 Haziran Cuma günü 165. bölümü ile ekrana gelmektedir.