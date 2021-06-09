Acemi Anneler 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 163. bölüm izle, son (163) bölüm full izle!

Acemi Anneler 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 163. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 164. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? ATV Acemi Anneler 163. bölüm izle, son (163) bölüm full izle!

Acemi Anneler 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Acemi Anneler dizisinin 163. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT'de yayınlanan Acemi Anneler 164. bölüm fragmanı izle! Acemi Anneler son bölüm özeti! Acemi Anneler yeni bölümde neler olacak? ATV Acemi Anneler 163. bölüm izle, son (163) bölüm full izle!

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Sultan ve Nil Kemal'den Osman'ın başka bir kadınla olduğunu saklamaya çalışsa da Kemal durumu öğrenmiş ve babasına hesap sormayı kafasına koymuştur. Sultan Nil'in desteği ile bu acıyı kabullenmeye çalışırken Osman her şeyden habersiz yeni yatırımı ile uğraşmaktadır. Öte yandan Hayat ve Cenk'in düğün hazırlıkları sürerken Murat'a yeni bir hayal kırıklığı daha yaşatmak istemeyen Beyza hamileliğini ona söylememiştir. Fakat Beyza şimdi yine bebeğini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Beyza'nın yardımına Sevda ve Ceren koşar. Ablası Hanife'ye ve Murat'ın kesin kararına rağmen Melahat ile evlenme hayallerinden vazgeçmeyen Rıza nikah için tüm hazırlıkları yapmıştır. Rıza Melahat'i kimseye haber vermeden evlenmeye ikna etmişken çiftin karşısına başka bir engel daha çıkar.

ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM FULL İZLE

ACEMİ ANNELER 164. BÖLÜM FRAGMANI