Acemi Anneler 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Acemi Anneler 153. bölüm izle, son (153) bölüm full izle!

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ACEMİ ANNELER SON BÖLÜM ÖZETİ

Aliye, Beyza ve Murat'a söylemeden Hayat'ı eski evlerine götürerek görücüye çıkarmanın peşindedir. Hayat'ın da bu görücü işinden haberi yoktur. Fakat Gülbahar öğrenmiştir ve Hayat'ı istemeye geleceklerini Cenk'e söyler. Kızını ve karısını geri isteyen Demir, Reyhan'ı konuşmaya zorlayınca Cenk'in müdahele etmesi, Demir'i iyice kızdırır. Demir peşlerindeyken tam da Aysun'un planladığı gibi Ecrin'in koşulları hakkında rapor vermek üzere mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi Beyzalar'a gelir. Sultan ise daha fazla oğlunu üzmemek için kocası Osman ile Adana'ya dönmeye karar vermiştir. Melahat ise kayınvalidesi ve görümcesine kendini kabul ettirebilmek için köyde büyük bir sınav vermektedir.

ANNELER SAAT KAÇTA?

TRT ekranlarında yayınlanan ve adı Acemi Anneler olan günlük dizinin saati ve ismi değişti. Yeni adı ile Anneler dizisi, saat 17:00'da yayınlanmaktadır.

ACEMİ ANNELER 154. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT ekranlarının sevilen dizisi, yeni adıyla Anneler dizisi 26 Mayıs Çarşamba günü 153. bölümü ile ekrana geldi. Anneler dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

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