Açelya Elmas kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Açelya Elmas kimdir?

Naz Elmas'ın ablası olan, 2003 yılından beri dört kez lenf kanseri teşhisi ile tedavisi gören ve iki kez ilik nakli ameliyatı geçiren Açelya Elmas kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Açelya Elmas kimdir? 23 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Oyuncu Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında? Açelya Elmas nereli, mesleği nedir? Açelya Elmas hayatı ve biyografisi nedir?

Naz Elmas'ın ablası olan, 2003 yılından beri dört kez lenf kanseri teşhisi ile tedavisi gören ve iki kez ilik nakli ameliyatı geçiren Açelya Elmas kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Oyuncu Açelya Elmas kimdir?23 Mart 2021 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Oyuncu Açelya Elmas kimdir, kaç yaşında? Açelya Elmas nereli, mesleği nedir? Açelya Elmas hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AÇELYA ELMAS KİMDİR?

Açelya Elmas 25 Mayıs 1977 yılında, İstanbul'da doğmuştur. Türk oyuncudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nden mezunudur. Kendisi gibi oyuncu olan Naz Elmas'ın ablasıdır. Babasının ismi Talat Elmas'dır. Konsevatuarda 2 sene opera ve şan eğitimi aldı, ardından 4 yıl müzikal okudu. Elmas, konsevatuarda okuduğu dönemde opera kliplerinde, özel kliplerde oynadı. 2000'li yıllarda Taksim Sanat Evi'nde ve Fransız sokağında sahne alıyordu.

Açelya Elmas, 5 sene boyunca Kick Boks yaptı, halter çalıştı ve silah kullanmayı, kılıç kullanmayı çok iyi bilmektedir ve dalış yapmaktadır.

Açelya Elmas, 2003 yılından beri dört kez lenf kanseri teşhisi ile tedavisi gördü, iki kez ilik nakli ameliyatı geçirdi.

2013 yılında yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan'ın yaptığı "Kedi Özledi" adlı romantik komedi türündeki filmde rol almıştır.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide (Şevval) karakterini canlandırdı.

Açelya Elmas, 2016 senesinde Sevabın Hazır Mı? isimli ilk single albümünü çıkardı.

ALBÜMLERİ

2016 - Sevabın Hazır Mı?

FİLM VE DİZİLERİ

Oyuncu :

2018 - Yalnız Hayaller Kaldı (Sinema Filmi)

2017 - Bordo Bereliler Suriye (Zuhal) (Sinema Filmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (Şevval) (TV Dizisi)

2015 - Sessiz Yalanlar (Birgül) (TV Filmi)

2014 - Mazlum Kuzey (İnsan Kaynakları Müdürü) (Sinema Filmi)

2014 - Birleşen Gönüller (Seda) (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Karagül (Elif) (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş (Zeynep) (Sinema Filmi)

2013 - Kedi Özledi (Ebru) (Sinema Filmi)

2012 - Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2010 - Nene Hatun (Nene Hatun) (Sinema Filmi)

2010 - 2013 - Lale Devri (Ece) (TV Dizisi)

2009 - Kanımdaki Barut (Selma) (Sinema Filmi)

2007 - Kuzey Rüzgarı (Aylin) (TV Dizisi)

2007 - Kara İnci (Şantinenka) (TV Dizisi)

2006 - Karınca Yuvası (Konuk Oyuncu ) (TV Dizisi)

2005 - 2007 - Ihlamurlar Altında (Ceyda) (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (Cemile) (TV Dizisi)

2003 - Kirve (Ceylan) (TV Dizisi)

2002 - Koçum Benim (Burcu Sezgin) (TV Dizisi)

2002 - Cabbar (Jale) (TV Dizisi)

2001 - Sultan (TV Dizisi)

2001 - Nisan Yağmuru (Rüya) (TV Dizisi)

2000 - Gittiğin O Gün (Aynur) (TV Dizisi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Melis) (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Deli Yürek (Gonca) (TV Dizisi)

1998 - Eyvah Babam (Melis) (TV Dizisi)

1997 - Ruhsar (Melek) (TV Dizisi)