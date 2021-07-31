Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
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Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Anadolu Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1700 rakımlı Acelle Yaylası'nda düzenlenecek şenlik kapsamında alanda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabilmesi için stant kurulacak.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 1700 rakımlı Acelle Yaylası'nda düzenlenecek şenlik kapsamında alanda, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabilmesi için stant kurulacak.

Akyazı Acelle Yaylası Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğince 6-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek şenlikler için salgın koşulları göz önüne alınarak hazırlıklar yapıldı.

"Aşını ol gel, olmadıysan yaylada ol yine gel." sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında şenliğe katılacak vatandaşlar, alanda kurulacak stantta sağlık ekiplerine aşısını yaptırabilecek.

Dernek Başkanı Ahmet Acar, yaptığı açıklamada, şenliğin salgın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirileceğini söyledi.

Vatandaşları şenliğe davet eden Acar, "Acellle Yaylası'nda tüm yayla sevdalılarını aşı kampanyamıza katılmaya, Kızılaya kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızı şenlikte gönüllerince eğlenmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

"Sosyal farkındalık oluşturalım istedik"

Şenliğin organizatörü Necati Selvitop da şenliklerde bu yıl, salgına karşı aşı kampanyası temasını öne çıkaracaklarını kaydetti.

Şenliğe katılacak vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Selvitop, "Sosyal farkındalık oluşturalım istedik. Fedakar sağlık personelinin gece gündüz il, ilçe, köy, mahalle ve sokak sokak dolaşıp aşılama yaptığı günümüzde bizlerin de sivil toplum kuruluşları olarak bu mücadeleye duyarsız kalması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Selvitop, organizasyona katkılarından dolayı Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıkları, Sakarya Valiliği ve Akyazı Belediyesine teşekkür etti.

Şenliklere katılacak bazı sanatçılar da paylaştıkları videolarla vatandaşları aşı olmaya ve etkinliklere katılmaya çağırdı.

Yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı şenliklere katılanlar, kemençe, davul ve zurna eşliğinde eğlenecek.

Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek
Acelle Yayla Şenlikleri'ne gelenler, Kovid-19 aşısı yaptırabilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı

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