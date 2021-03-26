Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş biyografisi nedir?

Psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatındaki problemlerin çözümleri üzerine seminerler düzenleyen ve 2002 yılından itibaren Galatasaray Futbol takımının psikolojik danışmanlık görevini yürüten Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş kaç yaiında, nereli? Acar Baltaş hayatı ve biyografisi nedir?

Psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatındaki problemlerin çözümleri üzerine seminerler düzenleyen ve 2002 yılından itibaren Galatasaray Futbol takımının psikolojik danışmanlık görevini yürüten Acar Baltaş kimdir? Acar Baltaş kaç yaiında, nereli? Acar Baltaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ACAR BALTAŞ KİMDİR?

Acar Baltaş İstanbul üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörofizyoloji alanında doktorasını tamamlamış ve beyin fonksiyonları konusunda uzmanlık almıştır.

1981 yılında Tıp Bilimleri Doktoru, Uygulamalı Psikoloji Doçenti ve Profesör unvanlarını almıştır. Amerika'da stres azaltma teknikleri ve ağrı kontrolü üzerine çalışmalar yapmıştır. THY'da 5 yıl kabin personelleri ile birlikte davranış düzenleme projesini yürütmüştür.

Türkiye'de sevilen bir isim olan Acar Baltaş psikolojinin insan ihtiyaçları ve iş hayatındaki problemlerin çözümleri üzerine seminerler düzenleyen öncü bir isimdir.

21.yy'da iş yaşamı, ekip çalışması, liderlik ve duygusal zeka konularında bir çok röportaj ve program yapmıştır. 2002 yılından itibaren Galatasaray Futbol takımının psikolojik danışmanlık görevini yürütmüştür.

Acar Baltaş eşi Prof. Dr. Zuhal Baltaş ile birlikte kurdukları Baltaş Yönetim Eğitim ve Danışmanlık merkezini yönetmektedir. Alanında bir çok eseri yazmış ve yayımlanmıştır.