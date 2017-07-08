Aç kurtlar Köye İndi, 80 Koyunu Telef Etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köye inen kurtlar, 80 küçükbaş hayvanı telef etti.

AÇ KALAN KURTLAR 80 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI TELEF ETTİ

Olay, Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki köylerde gece yarısı meydana geldi. Yiyecek bulamayan kurtlar, Orhaneli ilçe merkezine ve köylerdeki hayvan ahırlarına saldırdı. 80 küçükbaş hayvan telef olurken, kimileri ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

VATANDAŞ YETKİLİLERİN TEDBİR ALMASINI İSTEDİ

En son Orhaneli merkezde bulunan Mustafa Ay'a ait ahıra giren kurtlar, 6 adet kuzu ve koyunu parçaladı. Kurtlar besicilerin ve vatandaşların korkulu rüyası olurken, yetkililerin biran önce tedbir almasını istedi.