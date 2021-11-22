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Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

SARIÇAM, ADANA (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi.

Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta, annesi olmadan yalnız başına yiyecek bulmak için merkeze inen yavru boz ayı vatandaşlara aldırış etmeden yiyecek aradı. İstinat duvarından salınarak inen yavru ayı, çöpte yiyecek bulamayınca koşarak evlerin arasına girdi. Burada yerlerde yetişen otlarla karnını doyurmaya çalışan yavru ayı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan ancak bulamayan yavru ayı, daha sonra geldiği koşarak ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

(Alper Yıldırım/İHA)

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

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