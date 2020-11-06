Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi Domuzları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı Trabzon'un Araklı ilçesinde aç kalan yaban domuzları dün akşam ilçe merkezine indi.

Aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

Domuzları gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde aç kalan yaban domuzları dün akşam ilçe merkezine indi. Domuzları gören vatandaşlar görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Şehit Murat Altuntaş Caddesi'nde bulunan manavların çöplerini karıştıran domuzlar, daha sonra sokak aralarında sürü halinde gezerek yiyecek aradı. İlçede en yoğun nüfusun bulunduğu mahallede korku ve paniğe neden olan domuz sürüsü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Domuzlar gecenin ilerleyen saatlerinde gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF GENÇ