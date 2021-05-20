Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi
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Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.

Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.

17 günlük kısıtlamayla birlikte ormanlarda yiyecek bulmakta zorlanan ayı ailesi, Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yoluna indi. Gece saatlerinde köy yolundan inen vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, anne ayı bariyerlerin üzerinde görülürken, yavru ayılar aracın ışıklarını görünce kaçtı. Bu anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker

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