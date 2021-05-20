Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi

Aç kalan ayı ve yavruları böyle görüntülendi Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden Uludağ'da ormanda aç kalan ayı ve 2 yavrusu, Zeyniler köyü yolunda görüldü.