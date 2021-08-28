Abyssus, PC için duyuruldu!
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Abyssus, PC için duyuruldu!

Abyssus, PC için duyuruldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

DoubleMoose Games tarafından geliştirilen atmosferik bir deniz macerası oyunu Abyssus'un PC için çıkış tarihi duyuruldu.

Yayıncı Big Sugar ve geliştirici DoubleMoose, PC (Steam) için "brinepunk roguelike birinci şahıs nişancı" oyunu Abyssus'u duyurdu. Oyunun, 2023'te çıkış yapması planlanıyor.

Hızlı akan bir FPS ve atmosferik deniz macerası olan Abyssus'ta yolunu patlatarak açarken antik bir su altı medeniyetinin gizemlerini keşfedeceksiniz.

Oyunun, Steam sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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ABYSSUS TANITIM FRAGMANI

19 yüzyılın sonlarında paralı bir deniz askeri olarak antik bir medeniyetin su altında kalmış harabelerini keşfetmek için işe alındın. Ancak batık krallığın yozlaşmış sakinleri misafirlerin hoş karşılanmadığını gösterdikleri zaman keşif görevin bir anda hayatta kalma mücadelesine dönüyor.

Sulu diyarların mutasyona uğramış muhafızlarına karşı bitmek tükenmez bir savaşa girerken egzotik ve uyarlanabilir bir dizi silahı kullan ve kendini gizemli, geliştirici güçlerle sağlamlaştır.

Abyssus, Coffee Stain ve Ubisoft'un eski geliştiricilerinin kurduğu İsveçli geliştirici DoubleMoose'un en yeni oyunudur.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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