Elektrik aboneliğini devretmeyen esnaf 8 yıl sonra gelen faturayla kabusu yaşadı İş yeri olarak kullandığı dükkanı devredip emekliliğe ayrılan esnaf, elektrik aboneliğini devretmediği için tam 8 sene sonra icralık olarak mahkemelik oldu. Yargıtay, ise dükkanı devreden esnafın ve yeni kiracının da bu borçtan sorumlu olduğuna hükmetti.

2005 yılında dükkanını devreden bir esnaf 2013 yılında kendisine gelen elektrik borcuyla şoke oldu. Dükkanını devreden ancak elektrik aboneliğini devretmeyen esnaf için Yargıtay son kararı verdi ve devreden esnaf ile yeni kiracının borçtan sorumlu olduğuna karar verdi.

BİR ANLIK UNUTKANLIK İLE MAHKEMELİK OLDU

Yıllarca çalıştırdığı dükkanı 2005 yılında bir başkasına devreden Ö.K. isimli esnaf, bir anlık unutkanlıkla elektrik aboneliğini kapatmayı ya da devretmeyi unuttu. 2013 senesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmemiş faturaları tahsil etmek için emekli esnafı icraya verdi. Ö.K., haciz işlemine itiraz etti. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yolunu tutan elektrik dağıtım şirketi avukatı, aboneliğin Ö.K. adına kayıtlı olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, esnafın işyerini üçüncü bir kişiye devrettiğini, belirtilen elektriği kullanmadığı gerekçesiyle davanın redddine hükmetti. Davacı şirket kararı temyiz etti.

OY BİRLİĞİ İLE HÜKMÜN BOZULMASINA KARAR VERİLDİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Davalı Ö.K.'ın aboneliği devretmediği için aboneliğin yürürlükte olduğunu, çıkartılan borçtan Ö.K.'nn sorumlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Çıkartılan borçtan hem Ö.K. hem de fiziki kullanıcı sorumludur. Borcu iki taraf müteselsilen ödemelidir" denildi. 3. Hukuk Dairesi, oy birliği ile mahkeme hükmünün bozulmasına karar verdi.

Kaynak: İHA