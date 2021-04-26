ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'dan Kozan ilçesine, ablasının cenazesine giderken, otomobille ağaca çarpan Abdullah Dalkır (73) yaralandı, eşi Meryem Dalkır (72) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ADANA'dan Kozan ilçesine, ablasının cenazesine giderken, otomobille ağaca çarpan Abdullah Dalkır (73) yaralandı, eşi Meryem Dalkır (72) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abdullah Dalkır, gece ablasının ölüm haberini aldıktan sonra eşi Meryem Dalkır ile cenaze için Adana'dan Kozan'a doğru 01 CAV 40 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Kozan- Mahyalar yolunun Çokdöken mevkisinde, sabah saatlerinde, Dalkır'ın kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta Dalkır çifti, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ile Cankur ekipleri sevk edildi. Cankur ekibi, yaptıkları çalışmayla çifti sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Dalkır çifti, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan Meryem Dalkır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdullah Dalkır'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI
ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI
ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI
ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI
ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
15 yaşındaki kızla evlenmek için mahalleyi savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Arkadaşının kocası tarafından önce darbedildi, ardından odaya kilitlenip yakılmaya çalışıldı
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Genç kadının feci sonu! Eve girecekler için bıraktığı not tüyler ürpertti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Diego Cenk Tosun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ABLASININ CENAZESİNE GİDERKEN KAZADA YARALANDI, EŞİ KURTARILAMADI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:28:17. #1.15#

title