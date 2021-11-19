Ablasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, temaslı olduğu halde ablasına ait Hes Kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen yolcu ve ablasına 3 bin 469'ar lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan İ.Ş'nin temaslı olduğunu ve ablasına ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

İ.Ş'ye karantina kurallarını ihlalden, ablası Z.Ş'ye de kendi HES koduyla başkasına bilet aldığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazan denetim ekipleri, karantina süresini tamamlaması için İ.Ş'yi filyasyon aracıyla ikametine bıraktı.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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