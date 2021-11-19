Ablasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ablasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Ablasına ait HES koduyla otobüs bileti alan temaslı yolcu denetimde yakalandı

Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, temaslı olduğu halde ablasına ait HES kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen yolcu ve ablasına 3 bin 469'ar lira ceza uygulandı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, temaslı olduğu halde ablasına ait Hes Kodu ile otobüs bileti aldığı belirlenen yolcu ve ablasına 3 bin 469'ar lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan İ.Ş'nin temaslı olduğunu ve ablasına ait HES kodu ile bilet aldığını tespit eden ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

İ.Ş'ye karantina kurallarını ihlalden, ablası Z.Ş'ye de kendi HES koduyla başkasına bilet aldığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazan denetim ekipleri, karantina süresini tamamlaması için İ.Ş'yi filyasyon aracıyla ikametine bıraktı.

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

Mansur Yavaş Ankara'daki patlamanın asıl nedenini paylaştı: Doğal gaz zannedildi ama tüp patlaması olduğu kesinleşti

 Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara'da 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı

 Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara'daki doğal gaz patlaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title