Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi
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Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi

06.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 06.03.2021 09:53

Tatvan'daki helikopter kazasında verdiğimiz 11 şehitten biri olan Korgeneral Osman Erbaş'ın ablası kardeşini anlattı. Acılı abla, Paşa'nın hukuk kazandığını ancak "Ben asker olacağım" diyerek köyden ayrıldığını söyledi. Şehit Osman Paşa ile babasının sıkı bağına dikkat çeken abla, "Babam kardeşime 'bir tanem' derdi" ifadelerini kullandı.

Bitlis'teki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Şehitlerin arasında 8.Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da yer aldı. 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyen, Paşa'yı ablası Hüsniye Korana gözyaşları ile anlattı.

"HUKUK KAZANSA DA 'BEN ASKER OLACAĞIM' DEDİ"

Sabah'ın haberine göre Korana, kardeşi Erbaş'ı şu sözlerle anlattı: "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Ana baba hasretiyle yandı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Vatana adadı kendini kurban olduğum gardaşım. Sürekli görevdeydi. 6 kardeşiz. Tek erkek kardeşimizdi. Babam ona bu yüzden hep 'bi tanem' derdi. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük. Hukuku kazandı ama 'Ben asker olacağım' dedi ve askeri okula gitti. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin."

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da 'Ben asker olacağım' dedi

"BİZ GENELKURMAY BAŞKANI OLMASINI BEKLİYORDUK"

Erbaş'ın çocukluk arkadaşı ve doğduğu köyün muhtarı olan Mustafa Kurt ise, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu. Kurt, Erbaş'ın doğduğu iki katlı tarihi evi de gösterdi.

DEVLET TÖRENİ İLE UĞURLANDILAR

Tatvan'daki kazada şehit olan 11 askerimiz için dün önce Elazığ 8. Kolordu Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitlerimiz naaşları daha sonra Ankara'ya getirildi. Burada tüm devlet erkanının katıldığı tören ile şehitlerimizin cenaze namazları kılındı. Tören ve namaz sonrası naaşlar memleketlerine uğurlandı.

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da 'Ben asker olacağım' dedi

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