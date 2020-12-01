Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

Manisa'da bir şahıs, husumetli olduğu abisi ile yengesini mezar ziyaretinde oldukları sırada pompalı tüfekle vurdu. Karı-koca ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, saldırganın "Abim buraya gelmesin, gelirse vururum" dediği öğrenildi.