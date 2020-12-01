Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu
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Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

01.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:51

Manisa'da bir şahıs, husumetli olduğu abisi ile yengesini mezar ziyaretinde oldukları sırada pompalı tüfekle vurdu. Karı-koca ağır yaralı halde hastaneye kaldırılırken, saldırganın "Abim buraya gelmesin, gelirse vururum" dediği öğrenildi.

Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, Murat A.,eşi Ayşegül A.ile birlikte vefat eden halasını mezarına ziyarete gelmek istedi. Aralarında husumet bulunan kardeşi T.A., abisi Murat A.'nın mezarlıkta olduğunu öğrenince tüfekle yanlarına gitti.

TIR İLE MEZARLIĞA GELDİ

Mezarlığa gelen aile kabir ziyareti yaparken T.A., kendine ait tır ile olay yerine geldi ve aracından çıkardığı pompalı tüfekle abisi Murat A. ve yengesi Ayşegül A.'yı vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

"GELİRSE VURACAĞIM" DEMİŞ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı karı koca Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri zanlı T.A.'yı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan T.A.'nın abisi Murat T.'nin Turgutlu'ya gelmemesinin, gelirse onu vuracağını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler:


Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu
Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu
Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu
Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu
Husumetli olduğu abisi ile yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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