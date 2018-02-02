Abhazya, Rusya Seçimlerine Hazırlanıyor

Abhazya'da halk 18 Mart tarihinde yapılacak olan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerine hazırlanıyor.

Abhazya'da seçim çalışmaları hız kazandı. Yaklaşık 300 bin nüfusu olan Abhazya'da 190 bin kişi 18 Mart tarihinde yapılacak olan Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak. Rusya'nın Abhazya Konsolosluğu öncülüğünde ise Abhazya'da çalışmalar sürdürülüyor. Bu çalışmalara göre Abhazya'nın başkenti Sohum'da diğer şehirler Gagra, Yeni Afon, Oçamçira, Gudauta, Pitsunda, Tkuarçal'da bulunan okullarda sandıklar kurulacak. Abhazya'da oy kullanacakların sayısı 190 bin kişi olarak belirlenirken, bu rakam Abhazya nüfusunun yüzde 80'ini oluşturuyor. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Rusya'nın Abhazya Büyükelçisi Semyon Grigoryem ile seçimlere dair görüşme gerçekleştirdi. Rusya Büyükelçisi Grigoryem seçim noktalarının arttırılmasını talep etti. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba'da bu talebe karşılık Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist'i seçim hazırlıklarını koordine etmekle görevlendirdi. Abhazya Savcılığı da seçimle ilgili çalışma yürütüyor.

Mariya Zaharova yurtdışı seçmenini sandığa çağırdı

Abhazya'daki çalışmalar üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Bilgi ve Basın Dairesi Direktörü Mariya Zaharova seçim çalışmalarının yakından takip edildiğini söyleyerek, "Rusya dışarısında yaşayan çok sayıda vatandaşımız seçimlerde oy kullanacak. Biz tüm seçmenimizden sandığa gitmelerini ve oy vermelerini istiyoruz. Seçimleri 500 AGİT üyesi dahil dünyadaki birçok uluslararası kuruluş takip edecek. Biz uluslararası kuruluşlar ile diyaloğa hazırız. Seçim günü oy kullanacak vatandaşlarımız için ülkelerden ve kolluk kuvvetlerinden yardım istiyoruz" dedi.

Abhazya'da "Seçmenler Kulübü" kuruldu

Abhazya'daki seçim çalışmaları sivil toplum örgütleri tarafından da sürdürülüyor. Abhazya'daki Rus Konsolosluğu tarafından da desteklenen 'Seçmenler Kulübü' seçimlerle ilgili kayıt tespitlerinin yanı sıra seçim merkezlerini de inceliyor. Abhazya'da yaşayan Rusya vatandaşları hem medya aracılığıyla hem de broşürlerle bilgilendiriliyor. Ayrıca seçmenler oy kullanılabilecek okulların isim ve adreslerini de kurulan web sitesi ile öğrenebilecek. Seçmenler Kulübü üyeleri 12 Şubat'ta Sohum'da bulunan Moskova Evi'nde bir araya gelip çalışmalar ile ilgili toplantı yapacak.

Putin Abhazya'da da favori

Daha önce gerçekleştirilen seçimlerde Putin'e destek veren "Birleşik Rusya Partisi" Abhazya'daki seçimlerin tümünde yüzde 85'in üzerinde oy almıştı. Putin de yapılan tüm seçimlerde yüzde 90'a yakın oy kazanmıştı. Rusya genelinde yapılan anketlere göre Putin'e olan halk desteğinin yüzde 70'i aştığı, Abhazya'da yaşayan Rusya vatandaşlarının da yine en büyük desteği Putin'e vereceği öngörülüyor. - SOHUM