Abdurrahman Uzun kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Abdurrahman Uzun hayatı ve hakkında bilgiler

Youtube'da kendi kanalınca canlı yayınlar yapan ve birçok kişi tarafından izlenen Abdurrahman Uzun'un hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Araştırmacı ve gazeteci Abdurrahman Uzun kimdir? Nereli, kaç yaşında, doğum tarihi nedir? Tüm detaylar haberimizde...

Araştırmacı ve gazeteci Abdurrahman Uzun en merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki Abdurrahman Uzun kimdir, aslen nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır?

ABDURRAHMAN UZUN KİMDİR?

16 Mayıs 1981'de Rize Merkeze bağlı Kendirli beldesinde dünyaya geldi. İlkokulu Rize'de, Orta ve Lise eğitimini İstanbul İmam-Hatip Lisesinde tamamladı.

Abdurrahman Uzun doğum tarihi : 16 Mayıs 1981

Abdurrahman Uzun kaç yaşında : 39 yaşında

Abdurrahman Uzun mesleği ne : Araştırma-Gazeteci

Abdurrahman Uzun aslen nereli : Riza

İstanbul Üniversitesi Sahne Sanatlarının ardından Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Ortaokul yıllarında Fatih/Karagümrükte bulunan Feza Kültür Sanat Merkezinde Usta Oyuncu/Yönetmen Hasan Nail Canat'dan tiyatro eğitimleri alan Uzun, 1999 yılından itibaren profesyonel oyunculuk ve program sunuculuğu yapmaya başladı. 2002 yılında Birikim Eğitim Kurumlarının lise bölümünde Drama öğretmenliğine başlayıp 2003-2005 yılları arasında Bağcılar Belediyesinde tiyatro öğretmenliğine devam etti. Bu süreçte yönetmenliğini yaptığı 4 oyun sahneleyen Uzun, 2004-2006 yılları arasında Yönetmen Mesut Uçakan yayında yapım koordinatları olarak 3 tanıtım filmi ve 1 sinema filmi projesi gerçekleştirdi. 2007 yılında yerel formatla yayın yapan Mavi Karadeniz Tv'de 'Dalga Dalga Karadeniz' isimli programın 7 yıl yapımını ve sunumunu sürdürdü. Akabinde 2 yıl Mavi Karadeniz Tv'nin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlenen Abdurrahman Uzun, Yurtiçi ve Yurtdışında da birçok toplantı, şenlik, kongre gibi programların sunumlarını gerçekleştirdi.

2014 yılında Patika Ajans Reklam Tanıtım ve Organizasyon firması olarak kendi işini kuran ve devamında 2017 yılının başında Ajans, Organizasyon, Haber Merkezi ve WebTv bölümlerini Uzer Medya Ltd.Şti. çatısı altında toplayan Uzun, çeşitli gazete, dergi ve bloglarda makaleler yazmaktadır. Yazıları, programları ve son dönemde ses getiren videoları ile milyonlara ulaşan Abdurrahman Uzun evli ve bir erkek çocuk babasıdır.