Abdurrahman Kurt kimdir? AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt biyografisi!
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Abdurrahman Kurt kimdir? AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt biyografisi!

24.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:27
Abdurrahman Kurt kimdir? AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt biyografisi!

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt kimdir, kaç yaşında? Abdurrahman Kurt nereli, mesleği nedir? Abdurrahman Kurt hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. Peki, AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt kimdir, kaç yaşında? Abdurrahman Kurt nereli, mesleği nedir? Abdurrahman Kurt hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ABDURRAHMAN KURT KİMDİR?

Abdurrahman Kurt, 27 Haziran 1968'de Diyarbakır'da doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Azize'dir.

Yüksek İnşaat Mühendisi; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.

Eyüp Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve İSKİ'de görev yaptı. Gönül Köprüsü Derneği Kurucu Başkanlığı yaptı. Diyarbakır Tarih, Kültür ve Turizm Derneği ile Diyarbakır Turizm Derneği Kurucu Üyeliklerinde bulundu.

23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca bilen Kurt, evli ve 3 çocuk babasıdır.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon

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