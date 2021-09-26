Abdurrahman Babacan kimdir? Abdurrahman Babacan kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Babacan hayatı ve biyografisi!

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ABDURRAHMAN BABACAN KİMDİR?

1983 yılında Malatya'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 2006 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. 2008'de aynı bölümde Yüksek Lisans derecesini aldıktan sonra, 2015 Haziranı'nda Marmara Üniversitesi İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktorasını tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2011 yılında Pınar Yayınları'ndan "11 Eylül: Tarihsel Dönüşümün Analizi"; 2012 yılında yine Pınar Yayınları'ndan 3 ciltlik "Binyılın Sonu, 28 Şubat"; 2013 yılında MAZLUMDER'den yayımlanan "Araf'ta Bir Toplum: Arakan"; ve 2014 yılında, Ömer Miraç Yaman ile birlikte, Pınar Yayınları'ndan "Kuşku Çağından Uygar Barbarlığa" kitaplarının editörü olan Babacan; iktisat felsefesi, küresel ekonomi politik, siyaset felsefesi, siyaset teorisi ve uluslararası ilişkiler teorileri alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

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