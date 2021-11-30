Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Türk siyasetçi, ilgi çeken yorumları ile gündeme girmeyi başardı. Peki vatandaşların merak ettiği Abdüllatif Şener kimdir? Abdüllatif Şener hayatı ve siyasi kariyeri!

ABDÜLLATİF ŞENER KİMDİR?

Abdüllatif Şener (d. 26 Nisan 1954, Yıldızeli), Türk siyasetçi, akademisyen, TBMM milletvekili, eski Başbakan Yardımcısı, Maliye eski Bakanı ve Türkiye Partisi'nin kurucusudur.

58. Hükûmet ve 59. Hükûmet'te Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, öncesinde 54. Hükûmet'te Maliye Bakanı, TBMM 19. Dönem ve 20. Dönem Refah Partisi, 21. Dönem Fazilet Partisi, 22. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas milletvekili olarak görev yaptı. 14 Haziran 2018 tarihinden itibaren 27. Dönem Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili olarak görevini sürdürmektedir. Fransızca bilmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

ABDÜLLATİF ŞENER HAYATI

Çerkes asıllı olan Abdüllatif Şener, 26 Nisan 1954'te, Ahzerat ve Bedirhan Şener'in oğlu olarak Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Emirler köyünde doğdu.

1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. Gazi Üniversitesi'nde doktora yaptı. Gazi Üniversitesi Bolu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde dekan yardımcısı oldu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalıştı.

ABDÜLLATİF ŞENER SİYASİ KARİYERİ

1991 Türkiye genel seçimleri'nde Refah Partisi'nden Sivas milletvekili seçilerek siyasete girdi. Necmettin Erbakan başkanlığında kurulan REFAHYOL Hükûmeti'nde Maliye Bakanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra Fazilet Partisi'ne geçti. 2001 yılında da Fazilet Partisi de kapatıldı.

2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucuları arasında yer aldı. 2002 Türkiye genel seçimleri'nde yeniden Sivas milletvekili seçildi. 2002-2007 yılları arasında Abdullah Gül Hükûmeti ve 1. Erdoğan Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmadı ve AK Parti'den istifa etti. 25 Mayıs 2009 tarihinde Türkiye Partisi'ni kurdu. 2011 Türkiye genel seçimleri öncesinde partisinin genel başkanlığından istifa ederek Sivas'tan Bağımsız milletvekili adayı oldu. 17.092 oy almasına rağmen milletvekili seçilemedi. Kurucusu olduğu Türkiye Partisi, 27 Ağustos 2012 tarihinde kapandı. 2018 Türkiye genel seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Konya milletvekili seçildi.

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