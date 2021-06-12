"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil
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"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu iddia eden Reşit Aydın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu. Aydın, açıklamasında Abdullah Gül ve beraber hareket ettiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ağır suçlamalar yöneltti.

Reşit Aydın, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanı olduğu iddiası ile sosyal medya hesabından açıklama yaparak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Aydın'ın istifasının ardından çok sayıda siyasi ve gazeteci istifa açıklamasını paylaşarak eleştirilerde bulundu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ağır suçlamaların yer aldığı açıklamada Aydın, "Türkiye'ye karşı yeni bir "GEZİ" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilmez hale getirdi" sözlerini kullandı.

Reşit Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Milli Görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisinde görev aldıktan sonra Ak Parti içerisinde İstanbul teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazifeler yaptım. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bila bedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce "fiilen" bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara "hususi" manada da şahitlik ettim. Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaklıyla olduğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzlara da her seferinde karşı çıktım"

Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu iddia eden Reşit Aydın : 'İhanete dayanamadım'

"HDP'YE DESTEK AÇIKLAMALARI BARDAĞI TAŞIRDI"

"Son olarak Türkiye'ye karşı yeni bir "GEZİ" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilmez hale getirdi. HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen "siyasi dil" ve HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur. Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenlerle; 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve de herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hâsıl olmuştur. Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında ve emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen tweetlerimi silmedim. Silemezdim. Silmeyeceğim... Benim kararıma karşı yapılacak her türlü açıklamaya karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, Kamuoyuna saygıyla bildiririm."

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİSİ AYDIN'I YALANLADI

Aydın'ın açıklaması sonrası Abdullah Gül sosyal medyadaki gündemlerden biri oldu. Bir çok siyasetçi ve gazeteci konu ile ilgili Gül ve Babacan'dan açıklama beklerken 11.Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yine sosyal medyadan , "Sayın 11. Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün, eski koruma müdürü Osman Çangal vesilesiyle tanıdığı Reşit Aydın'ın ofisimizde herhangi bir görevi olmamıştır" açıklaması yapıldı.

Abdullah Gül'ün danışmanı olduğunu iddia eden Reşit Aydın : 'İhanete dayanamadım'
'Abdullah Gül'ün danışmanıyım' diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur cinsten değil
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Bilal Çığrım
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