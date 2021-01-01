Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar nereli, kaç yaşında?

Özellikle televizyonda ve yazılarında yaptığı çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkat çeken Abdullah Ağar hakkında sosyal medyada ve internette araştırmalar yapılıyor. Peki Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? İşte Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

Asker kişiliğiyle tanınan ve siyaset gündemine dair tespitleri ve yorumlarıyla dikkatleri çeken Abdullah Ağar izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk asker ve güvenlik uzmanı kimliğiyle tanınır. Ankara'da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığında Tim Komutanı oldu.

Abdullah Ağar, Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı.

2017'den itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır.

ABDULLAH AĞAR KİTAPLARI