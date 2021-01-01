Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar nereli, kaç yaşında?
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Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar nereli, kaç yaşında?

01.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.01.2021 16:49
Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar nereli, kaç yaşında?

Özellikle televizyonda ve yazılarında yaptığı çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkat çeken Abdullah Ağar hakkında sosyal medyada ve internette araştırmalar yapılıyor. Peki Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? İşte Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

Asker kişiliğiyle tanınan ve siyaset gündemine dair tespitleri ve yorumlarıyla dikkatleri çeken Abdullah Ağar izleyicilerin merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Abdullah Ağar kimdir? Abdullah Ağar kaç yaşında, nereli? Abdullah Ağar hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk asker ve güvenlik uzmanı kimliğiyle tanınır. Ankara'da okudu. 1989 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığında Tim Komutanı oldu.

Abdullah Ağar, Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal, meskun mahal ve dağlarda geçen 6 yılın ardından, dağlardan inerken, komutanlığını yaptığı birliklerden 25 gazisi ve 11 şehidi vardı.

2017'den itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev almaktadır.

ABDULLAH AĞAR KİTAPLARI

  • 5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz, Otopsi Yayınevi, İstanbul, 2004, ISBN 975-8410-44-X
  • Bir Millet Uyanıyor - 7 Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı", Bilgi Yayınevi, 2005
  • Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik,Bir Harf Yayınları, İstanbul, 2006, ISBN 975-9198-58-4
  • Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı,Bilgi Yayınevi, Ankara, 2006, ISBN 975-22-0151-2
  • Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, 2007, ISBN 9750127403
  • Baskın: Biz Bu Dağların Erleri, Kitaptürk Yayınevi, İstanbul, Mayıs 2009
  • IŞİD ve Irak - Beled el-nifak vel şikak!, Remzi Kitabevi, İstanbul, Nisan 2015, ISBN 978-975-14-1668-1
  • Özgür Şehit Abdullah Ağar Meskun Mahal'lerde Dağlarda Ve Fırat Kalkanı'nda Savaşan Mehmetçikleri anlatıyor! Remzi Kitabevi Istanbul 2017
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