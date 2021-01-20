Abdülkadir Ömür sakatlık geçirdi! Sağlık durumu nasıl? Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Süper Lig 20. haftada Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor'da korkutan bir kaza gerçekleşti! Trabzonspor futbolcusu Abdülkadir Ömür maç sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Peki sakatlık geçiren Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu nasıl? Trabzonspor'lu Abdülkadir Ömür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Süper Lig 20. haftada Konyaspor'u kendi sahasında ağırlayan Trabzonspor'un genç yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür, maç sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner'in ilk müdahalesi sonrasında maça daha fazla devam edemeyen Abdülkadir Ömür'ün durumu merak edildi. Peki, Abdülkadir Ömür sakatlık geçirdi! Sağlık durumu nasıl? Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAĞLIK DURUMU NASIL?

Abdülkadir Ömür'ün maç sırasında sağ ayak bileği hasar gördü ve hemen sargıya alındı. Abdülkadir Ömür'ün sağ ayak bileğinin dış dokusunda şiddetli ağrısı bulunduğu belirtildi. Trabzonspor'da sakatlığından sonra sedyeyle oyundan ve sahadan götürülen Abdülkadir Ömür'ün durumunun ciddi olduğu belirtildi ve MR çekilmesi için hastaneye götürüldü. Konyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Abdülkadir Ömür'ün ayak bileğinde kırık olduğu tespit edildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KİMDİR?

Abdülkadir Ömür 25 Haziran 1999 yılında Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 22 yaşındadır. Orta saha mevkisinde oynayan Türk millî futbolcu Abdülkadir Ömür, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Abdülkadir Ömür, futbola okul takımlarında oynayarak başladı ve Trabzon'daki okullara gidip seçme yapan Trabzonspor hocaları tarafından keşfedildi. 2011'de filiz lisans çıkartıldı. 2012-13 sezonunda U-14 takımı ile Türkiye finallerine kaldı ve dördüncülük yaşadı. 2014-15 sezonunda U-16 ile Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

20 Temmuz 2015'te profesyonel sözleşme imzaladı. Kasım 2015'te UEFA'nın internet sitesinde "haftanın genç yeteneği" olarak lanse edildi ve oyun tarzı Lionel Messi ve Gheorghe Hagi'ye benzetildi. 12 Ocak 2016'da Adanaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 65. dakikada teknik direktör Sadi Tekelioğlu tarafından Soner Aydoğdu'nun yerine oyuna dahil edilerek ilk resmi maçına çıktı. Bir sonraki sezon Trabzonspor U-21'de oynarken Ersun Yanal yönetimindeki A takım ile çalışmalara devam etti. 5 Ekim 2016'da The Guardian tarafından yayınlanan '99 doğumlu 60 yetenek listesinde Türkiye'den yer alan tek futbolcu oldu. 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta son sekiz dakika şans bularak ilk Süper Lig maçına çıktı. 22 Aralık 2016'da Kızılcabölükspor ile oynanan kupa maçında kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, 5-0 kazandıkları maçta ilk golünü de kaydetti.

2017-18 sezonu Ömür'ün tamamen A takıma yükseldiği sezon oldu. Düzenli olarak forma şansı bulan futbolcunun adı Bayern Münih ve Atletico Madrid ile anıldı. Ligde iki asist yaptıktan sonra ilk Süper Lig golünü 15 Ekim 2017'de Akhisar Belediyespor'a 6-1 yenildikleri maçta kaydetti.

2012'de U14 kadrosuna dahil edilerek millî kariyerine başladı. 5 Ekim 2017'de ilk defa Ümit millî futbol takımı forması giydi. A millî takım ile ilk maçına 30 Mayıs 2019'daki Yunanistan maçıyla çıktı.