Abdülhamid'in torunundan 'koronavirüs' önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdulhamit'in torunlarından Orhan Osmanoğlu, koronavirüsten korunmada bağışıklık sisteminin önemine değinerek, "Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim" paylaşımında bulundu.

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölümlerin yaşanmasına neden olurken, 2. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, sosyal medyada koronavirüsten korunmak için verdiği öneriyle dikkat çekti.

"PAMUK VE YÜN ORANI FAZLA KUMAŞ" ÖNERİSİ

Orhan Osmanoğlu kişisel Twitter hesabından yaptığı, "Pandemi ile mücadelede Bağışıklık sistemi çok mühim. Bunun için pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim" paylaşımında bulundu.

NEVRESİM TAKIMI REKLAMI YAPMIŞTI

Öte yandan Orhan Osmanoğlu daha önce de resmi sosyal medyada hesabından indirimli nevresim takımı reklamı paylaşmıştı.