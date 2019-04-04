Abdülhamid Han'ın 140 Yıllık Hayali Gerçekleşiyor

Osmanlı İmparatorluğu döneminde II.Abdülhamid Han zamanında 1877 yılında Fransız mühendislere projesini çizdirmesiyle başlayan ancak savaşlar, siyasi ve ekonomik yetersizlikler sebebiyle uygulamaya geçirilemeyen, Cumhuriyet döneminde de soğuk savaş ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle başlatılamayan Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayacak 600 km'lik yolun bu yıl sonunda tamamlanacağı açıklandı.

142 yıllık bir maziye sahip olan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler'in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde 2003 yılında başlatılan, 5 ili direkt, 50 ili dolaylı ilgilendiren proje sayesinde Türkiye'nin Kuzey ile Güney aksı birbirine bağlanacak. Yol tamamlandığında Ordu'dan yola çıkan bir araç Antalya'ya 6 saatte varabilecek. Yol aynı zamanda Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de ihracatta önemli rol üstlenecek.

Karadeniz'in coğrafyası sebebiyle uzun süren ve toplam uzunluğu 15 km olan 28 adet tünelin bulunduğu 88 km'lik Ordu ili etabının bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Karadeniz-Akdeniz Yolu projesinde önemli bir merhalenin geçildiğini, bu yıl içinde 2 tünel tamamlanmak suretiyle yolun hizmete açılacağını söyledi. Vali Yavuz, "Bir taraftan denize olan havalimanı, diğer taraftan Karadeniz sahil yolu ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan yolla birlikte Ordu'nun ve Karadeniz'in talihi değişecek. Başta Ordu olmak üzere Karadeniz bir lojistik merkeze dönüşmüş olacak" dedi.

Baraj yolu diye başladı, ulusal yol oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M.Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olmasının ardından Mesudiye'nin Topçam bölgesinde bulunan ve gelip geçmiş hükümetler döneminde atıl durumda bırakılan Topçam Baraj alanını inceledi. Barajın elektrik üretimi için türbin, salyangoz, santral malzemeleri gibi büyük aksamları getirecek olan ağır vasıtaların 6 metre genişliğindeki mevcut devlet karayolundan yararlanamayacağını fark eden Güler, bunu Abdülhamid Han'ın projesini gerçekleştirmek için fırsat olarak gördü. Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) devreye alarak 'baraj yolu' adı altında projeyi başlatan Güler, Karadeniz'in en sert ve engebeli coğrafyasında baraj yolunun yapılmasını sağladı. Birkaç yıl içinde barajın bitirilmesini sağlayan Güler, açılan yolda yapılacak çalışma ile Sivas'tan Akdeniz'e kadar uzatılabileceği fikrini ortaya attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde projeye sahip çıkmasıyla çalışmalar 2009 yılında hız kazandı. Aradan geçen yıllar içerisinde Ordu'dan başlayan yol, Mesudiye, Koyulhisar, Doğanşar, Hafik, Sivas, Şarkışla, Pınarbaşı, Göksun, Andırın, Kadirli güzergahını takip ederek Osmaniye'ye ulaşıp buradan da Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Hatay otoyolu kavşağına bağlandı. Kısacası Karadeniz önce Akdeniz'e buradan GAP'a bağlanmış oldu. Doğudan Erzurum üzerinden İran ve Ermenistan'a, oradan Kafkasya'ya, güneyden ise Suriye'ye ulaşılır hale gelindi. - ORDU

Kaynak: İHA