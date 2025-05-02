Abdest nasıl alınır? Erkek ve kadınlar için abdestin alınışı! Kadınlar için abdest nasıl alınır? Diyanet abdest alınışı tarifi...

Abdest almak, sadece su ile bedeni temizlemek değil, aynı zamanda niyet ve bilinçle yapılan bir ibadettir. Abdest alırken belirli sıralamaya ve niyetle başlama gibi kurallara uymak, bu ibadeti hem maddi hem de manevi anlamda daha derin hale getiriyor. Özellikle İslam'la yeni tanışanlar, çocuklar ya da abdestin detaylarını unutanlar için "Abdest nasıl alınır?" sorusu oldukça önemlidir. Peki, Abdest nasıl alınır?

ABDEST NASIL ALINIR?

Erkek ve kadınların abdest alış şekli aynıdır. Sadece kadınlar mümkün olduğu kadar namahrem erkeklerin görmediği bir yerde abdest almaya gayret eder.

Abdeste öncelikle "Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek Euzü-besmele çekilir.

Sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir.

1. Eller Bileklere Kadar Yıkanır

– Önce sağ, sonra sol el bileklere kadar 3 defa yıkanır.

– Parmak aralarına su geçirilir.

2. Ağız ve Burun Temizlenir

– Ağız 3 defa su ile çalkalanır.

– Ardından buruna 3 defa su çekilip sol el ile sümkürülür.

3. Yüz Yıkanır

– Alın ile çene arası ve iki kulak arası dahil olmak üzere yüz 3 defa yıkanır.

4. Kollar Dirseklere Kadar Yıkanır

– Önce sağ kol, sonra sol kol dirseklerle birlikte 3 defa yıkanır.

5. Baş Mesh Edilir

– Eller ıslatılarak başın üst kısmı bir kere mesh edilir.

– Mesh, başın ön kısmından başlayıp enseye kadar yapılabilir.

6. Kulaklar Mesh Edilir

– Islak ellerle her iki kulağın içi ve dışı bir defa mesh edilir.

7. Ayaklar Topuklarla Birlikte Yıkanır

– Önce sağ, sonra sol ayak topuklarla birlikte 3 defa yıkanır.

– Parmak aralarına su geçirilir.

ABDESTİN FARZLARI NELERDİR?

Elleri, dirseklere kadar kollarla birlikte yıkamak,

Yüzü yıkamak,

Başın dörtte birini meshetmek,

Topuklarıyla beraber ayakları yıkamaktır.

ABDESTİN SÜNNETLERİ NELERDİR?

Abdest almaya niyet etmek,

Abdeste eûzu besmele ile başlamak,

Abdeste başlamadan önce elleri bileklere kadar yıkamak,

Dişleri misvak veya fırça ile, yoksa parmaklar ile temizlemek,

Abdest organlarını peş peşe ara vermeden yıkamak,

Yıkanılan organları ovalamak.

Ağza suyu üç kere almak,

Oruçlu olmadığı zamanlarda gargara yapmak,

Burna üç kere su vermek ve sol el ile sümkürmek,

Yıkanan her organı üç kere yıkamak,

Abdestte çift organları yıkamaya sağ organdan başlamak,

Eller ve ayaklarda yıkamaya parmak uçlarından başlamak,

Sakalı olanların sakallarını hilâllemesi,

Parmaktaki yüzüğü oynatarak suyun altına ulaşmasını temin etmek,

Kulakları meshetmek,

Boynu meshetmek,

Başın tamamını meshetmek (kaplama mesh yapmak),

Parmakların arasını hilâllemek.

ABDESTİN MEKRUHLARI NELERDİR?

Suyu israf etmek; ihtiyacından ve lüzumundan fazla su kullanmak.

Suyun miktarını kısmak, yani, yıkanacak âzayı sanki mesh edercesine çok az su ile yıkamak.

Suyu âzalara çarparak kullanmak.

Lüzumsuz yere abdest arasında söz söylemek.

Zaruret yokken başkasından yardım istemek.

ABDESTİ BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR?

Ağlamak, gözden yaş gelmesi,

Kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi,

Tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması,

Ağız dolusu olmayan kusma,

Isırılan elma, ayva gibi sert bir meyve veya kullanılan misvak-diş fırçası üzerindeki akıcılığı olmayan kan (diş eti kanaması hariç),

Sivrisinek, pire gibi haşeratın emdiği kan,

Namazda uyuklama,

Namazda sessiz gülme,

Tırnak kesme,

Tıraş olma kural olarak abdesti bozmaz.