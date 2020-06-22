Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü
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Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü

Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü (2)CEMAATTEN DE POLİSE ÖVGÜRize'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın beğeni toplayan davranışı, yöre sakinlerinin yanı sıra camii cemaatinin de övgüsünü kazandı.

22.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:02

Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü (2)

CEMAATTEN DE POLİSE ÖVGÜ

Rize'de, abdest alan yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım'ın beğeni toplayan davranışı, yöre sakinlerinin yanı sıra camii cemaatinin de övgüsünü kazandı. Sosyal medyada Emniyet Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan görüntünün kayda alındığı Merkez Gülbahar Camisi cemaatinden Ali İhsan Bilgin, Görüntüleri izledim, çok duygulandım. Yaşlı olduğu için abdest almakta zorluk çekiyor tabii. Videonun çekildiği günde durumu gören bir polis memurumuz ona yardım ediyor. Çok güzel ve anlamlı bir sahne dedi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

Taksicilik yapan Burhan Sözeri de, Videoya yansıyan sahneleri izledim, Çok duygulandım. Zaten yaşlı, yürümekte zorluk çeken biri. Biz burada namaz saatlerinde onu sürekli görüyoruz. Polisimizin bu şekilde duyarlı hareketleri bizleri son derece memnun ediyor diye konuştu.

O ANLARI ANLATTI

Yaşlı adama çorapları ile ayakkabılarını giydiren komiser yardımcısı Burak Yıldırım da o anları anlatarak, Ben ona bir vatandaşlık görevi olarak yardımcı oldum. Bu esnada cemaatteki bir vatandaş tarafından kayıt altına alınmışız. Bir şekilde sosyal medyaya yansıdı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Arkadaşlarım aradı 'videodaki sen misin' diye sordular. Ben de izleyince şaşırdım. Sosyal medyada çok güzel cümlelerle anılmışım. Biz polis olurken vatandaşımıza her koşulda yardımcı olmak için yemin ediyoruz. Burada da onların yardıma ihtiyacı olduğu bir durum vardı. Ben de elimden geleni yaptım ifadelerinde bulundu.

Öte yandan yörede kim olduğu merak konusu olan yaşlı adama, komiser yardımcısının çorap ve ayakkabılarını giydirdiği anlar, camiinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Abdest alan yaşlı adama çoraplarını giydiren komiser yardımcısına övgü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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